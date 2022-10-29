У ніч на неділю Україна переходить на зимовий час
Субота, 29 жовтня 2022, 23:27
У неділю, 30 жовтня, о 4 годині ранку за київським часом Україна перейде на зимовий час – годинникову стрілку треба перевести на 1 годину назад.
Джерело: Українська правда
Деталі: Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.
Як раніше нагадували в Мінекономіки, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
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