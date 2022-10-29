У ніч на неділю Україна переходить на зимовий час

У неділю, 30 жовтня, о 4 годині ранку за київським часом Україна перейде на зимовий час – годинникову стрілку треба перевести на 1 годину назад.

Джерело: Українська правда

Деталі: Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.

Як раніше нагадували в Мінекономіки, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".