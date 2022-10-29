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Росія після виходу з зернової угоди вже пропонує замінити українське зерно на своє

Катерина ТищенкоСубота, 29 жовтня 2022, 23:40
Росія після виходу з зернової угоди вже пропонує замінити українське зерно на своє
Дмитро Патрушев, фото РИА Новости

У російському Мінсільгоспі після призупинення участі країни в "зерновій угоді" заявили, що Росія готова повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Джерело: глава Мінсільгоспу РФ Дмитро Патрушев, повідомляють РИА Новости і "Медуза".

Пряма мова: "З урахуванням врожаю нинішнього року, Російська Федерація готова повністю замістити українське зерно і здійснювати поставки за прийнятними цінами всім зацікавленим країнам".

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"З урахуванням того, що Росія завжди була і залишається надійним партнером і готова забезпечити світ необхідним обсягом продовольства, наша країна готова в найближчі чотири місяці безоплатно поставити найбіднішим країнам до 500 тис. тонн зернових. Зокрема, ми це будемо робити за участю нашого надійного партнера – Туреччини".

Деталі: Патрушев також заявив, що зернова угода "не тільки не розв'язала проблеми нужденних країн, а й навіть у певному сенсі їх посилила", оскільки судна з України нібито переважно прямували до Європи, що неодноразово спростовувалося представниками України.

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Теми: Росіязерноторгівля
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