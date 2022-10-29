Россия после выхода из зерновой сделки уже предлагает заменить украинское зерно своим

В российском Минсельхозе после приостановления участия страны в "зерновом соглашении" заявили, что Россия готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Источник: глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, сообщают РИА Новости и "Медуза"

Прямая речь: "С учетом урожая нынешнего года, Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам".

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера — Турции".

Детали: Патрушев также заявил, что зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила", так как суда из Украины якобы, в основном, направлялись в Европу, что неоднократно опровергалось представителями Украины.

Предыстория:

Россия 29 октября объявила о приостановлении своего участия в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения", и призвал государства мира потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам.

Президент Владимир Зеленский ожидает жесткой международной реакции на приостановление участия России в "зерновой сделке", в частности от ООН и G20.