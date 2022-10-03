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Вцілілі у Лимані окупанти тікали до Щастя – голова Луганської ОВА

Олена РощінаПонеділок, 3 жовтня 2022, 09:53
Ілюстративне фото від Генштабу ЗСУ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти під час деокупації тікали з Лиману, на Донеччині, до міста Щастя, що на Луганщині

Джерело: Сергій Гайдай у Telegram і Центр стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом ЗСУ)

Пряма мова: "Щодня надходять поранені росіяни до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть влаштували блокпост.

Деяким вцілілим в Лимані трохи пощастило – їм вдалося втекти подалі, до Щастя.

Так, 30 вересня в районі цього міста була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ".

Деталі: Окуповане цього року місто Щастя розташоване за 24 км від Луганська, окупованого з 2014 року. 

Лиман і Щастя на мапі
Лиман і Щастя на мапі
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Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що мобілізовані з Луганської області, що відступили з району Лимана, вже кілька днів живуть просто неба в місті Щастя, а командування звинувачує їх у дезертирстві та погрожує розправою.

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За словами Гайдая, окупанти жаліються, що Збройні Сили України нібито заважають їм "створити оборонний рубіж у Кремінній". 

Тим часом, повідомив голова Луганської ОВА, 2 жовтня авіація Сил оборони України завдала сім ударів. 

Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника.

Крім того, наші підрозділи ППО збили гелікоптер Ка-52, штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Українські ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили 2 командних пункти, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також 8 інших важливих об’єктів противника.

Відбито атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

Росіяни обстріляли наступні населені пункти:

  • на Краматорському напрямку: Новосадове, Білогорівка, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне;
  • на Бахмутському напрямку: Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка, Юр’ївка, Кліщіївка, Нью-Йорк.

Передісторія:

УП, доповнено
Теми: ЛиманЛуганська областьконтрнаступвійна
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