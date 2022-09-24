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Протести проти мобілізації в РФ: сотні затриманих, силовики б'ють людей

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 19:08
затримання в Санкт-Петербурзі 24 вересня, фото з Telegram Коммерсантъ Санкт-Петербург

У російських містах 24 вересня проходять акції проти війни в Україні та примусової мобілізації росіян, затримано сотні людей.

Джерело: ОВД-Инфо, Медуза, Новая газета. Европа, Коммерсант

Деталі: За даними ОВД-Инфо, станом на 19:03 затримано вже понад 730 осіб у 32 містах країни.

При цьому в Москві відомо про 345 затриманих, Санкт-Петербурзі – 129.

У Москві мітинг проти мобілізації проходить на Чистих ставках, пише "Новая газета. Европа".

Практично відразу почалися затримання. Протестувальники намагалися відбивати затриманих.

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На акцію вийшла дівчина на інвалідному візку. Вона тримала плакат "Хочеш як я?". ЗМІ повідомляють, що її не затримали.

Водночас у московському парку "Зарядье" силовики били протестувальників. 

У Петербурзі протестувальники проти війни та мобілізації зібралися на Сінній площі і рушили ходою по Садовій вулиці. Як пише "Коммерсант", колону людей блокували омонівці і почали жорстко затримувати, пускаючи в хід електрошокери і кийки.

Протестувальники вийшли на Невський проспект і скандували: "Путіна в окопи".

Передісторія:

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Теми: Росіямітингивійнамобілізація
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