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Суддю Верховного Суду з російським паспортом не звільнили під час таємного голосування – ЦПК

Роман ПетренкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 15:55
богдан львов, фото: sud.ua

Судью Касаційного господарського суду Верховного Суду Богдана Львова, який має російське громадянство, не змогли звільнити під час таємного голосування.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно: "Львова не звільнили з посади голови КГС. Щойно Касаційний господарський суд ВС визначив свою долю, поставивши остаточно хрест на своїй репутації.

Це було голосування, яким вони себе самовизначили. І яким кинули тінь на весь Верховний Суд.

Взяли участь 39 осіб із 40 присутніх. За звільнення проголосувала 21 людина, проте для рішення треба був ще один голос (оскільки рішення вважається прийнятим, коли голосує більшість від тих що працює, а це 43 особи)".

Деталі: У ЦПК наголосили, що голосування було таємним.

Передісторія: Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Розслідування проєкту "Схеми" виявило, що Богдан Львов отримав громадянство РФ ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році він оновив російський паспорт після досягнення 45-річчя. Його дружина, яка народилась в Москві, також має громадянство РФ. 
  • Наступного дня після публікації розслідування Богдан Львов поскаржився на журналістів до ДБР та СБУ. При цьому він визнав, що офіційні органи РФ обліковують дані про його російське громадянство, але стверджує, що ці записи були зроблені з метою його дискредитації.
  • 26 вересня суддя заявив, що розслідування "Схем" – це фейк.

Теми: Верховний судРосіяЦПК
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