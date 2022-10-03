Суддю Верховного Суду з російським паспортом не звільнили під час таємного голосування – ЦПК

Судью Касаційного господарського суду Верховного Суду Богдана Львова, який має російське громадянство, не змогли звільнити під час таємного голосування.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно: "Львова не звільнили з посади голови КГС. Щойно Касаційний господарський суд ВС визначив свою долю, поставивши остаточно хрест на своїй репутації.

Це було голосування, яким вони себе самовизначили. І яким кинули тінь на весь Верховний Суд.

Взяли участь 39 осіб із 40 присутніх. За звільнення проголосувала 21 людина, проте для рішення треба був ще один голос (оскільки рішення вважається прийнятим, коли голосує більшість від тих що працює, а це 43 особи)".

Деталі: У ЦПК наголосили, що голосування було таємним.

Передісторія: Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова.

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