Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримала перевагу в артилерії над окупантами на півдні – NYT

Катерина ТищенкоНеділя, 30 жовтня 2022, 00:23
ілюстративне фото Getty Images

Наразі Україна завдяки західним поставкам та власним безпілотникам має артилерійську перевагу над російськими силами на півдні.

Джерело: The New York Times із посиланням на українських командирів та військових аналітиків

Деталі: За даними видання, Україна зараз має перевагу як у дальності стрільби, так і в високоточних ракетах і артилерійських снарядах, яких значною мірою бракує Росії.

Українські солдати знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою дешевих власних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого озброєння, наданого Сполученими Штатами і союзниками.

"Російські збройні сили залишаються грізною силою з крилатими ракетами, значною армією і мільйонами артилерійських снарядів, хоча і неточних. … Проте не можна не помітити, що ситуація на південному фронті змінюється", - йдеться у статті.

Там відзначається, що зростаюча перевага України в артилерії уможливила повільний прогрес на півдні в напрямку Херсона.

Видання зазначає, що якщо влітку на Донеччині Росія випускала приблизно 10 артилерійських снарядів на кожен український снаряд, то зараз на Херсонщині українські командири кажуть, що сторони випускають приблизно однакову кількість снарядів, але українські удари не лише мають більшу дальність, але й точніші завдяки супутниковому наведенню ракет та артилерійських снарядів, наданому Заходом.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми можемо дістатися до них, а вони не можуть дістатися до нас", - сказав майор Олександр, командир артилерійської батареї на херсонському напрямку.

За його словами, зниження інтенсивності російських обстрілів також свідчить про нестачу боєприпасів.

"Існує думка, що російська армія нескінченна, але це міф… Інтенсивність вогню знизилася втричі. Воювати з ними реально", - запевнив майор.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Херсонська областьвійназброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В МЗС відповіли на заяву Лаврова щодо переговорів: Умова – негайне припинення війни

фото Окупанти підривають мости, бо ЗСУ близько – Гайдай

Лавров: Путін готовий до переговорів із Заходом, але є умови

фото, відеоЛомаченко здолав непереможного досі Ортіса

відеоСевастополь: Безпілотники пошкодили флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" — розслідування

ISW: Україна могла атакувати фрегат ЧФ біля Севастополя, це стримана відповідь Росії

Усі новини...
В іранському Mohajer-6 є українська запчастина — ГУР
Командувача угруповання окупантів "Центр" Лапіна відсторонили – росЗМІ
Тепер окупанти мінують територію удвічі щільніше, ніж на Київщині – Монастирський
Зеленський очікує жорсткої реакції ООН і G20 на вихід Росії з "зернової угоди"
Останні новини
15:32
Поліція Барселони знайшла чоловіка, який розмалював історичні пам’ятки символами "Z"
15:31
У віці 96 років померла видатна українська мистецтвознавиця Людмила Міляєва
15:26
Держава безплатно роздаватиме дрова для населення у регіонах, що прилягають до зони бойових дій
15:13
Учні-сантехніки зі Львова вперше представлять Україну на міжнародному етапі конкурсу WorldSkills
15:05
"Кухар Путіна" попросив заблокувати YouTube у Росії
14:54
ОпитувнняЧим найчастіше займаються українці під час відключення світла?
14:42
Окупанти ввели військову цензуру у Мелітополі — мер
14:14
Через дії РФ в українському порту заблоковано судно Всесвітньої продовольчої програми ООН
13:56
Італія планує надати Україні самохідні гаубиці та РСЗВ – ЗМІ
13:47
В МЗС відповіли на заяву Лаврова щодо переговорів: Умова – негайне припинення війни
Усі новини...