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Украина получила преимущество в артиллерии над оккупантами на юге – NYT

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 00:23
Украина получила преимущество в артиллерии над оккупантами на юге – NYT
иллюстративное фото Getty Images

Сейчас Украина благодаря западным поставкам и собственным беспилотникам имеет артиллерийское преимущество над российскими силами на юге.

Источник: The New York Times со ссылкой на украинских командиров и военных аналитиков

Детали: По данным издания, Украина сейчас имеет преимущество как в дальности стрельбы, так и в высокоточных ракетах и артиллерийских снарядах, которых в значительной степени не хватает России.

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Украинские солдаты уничтожают бронетехнику стоимостью в миллионы долларов с помощью дешевых собственных беспилотников, а также более совершенных дронов и другого вооружения, предоставленного Соединенными Штатами и союзниками.

"Российские вооруженные силы остаются грозной силой с крылатыми ракетами, значительной армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточных. ... Однако нельзя не заметить, что ситуация на южном фронте меняется", - говорится в статье.

Там отмечается, что растущее преимущество Украины в артиллерии сделало возможным медленный прогресс на юге в направлении Херсона.

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Издание отмечает, что если летом в Донецкой области Россия выпускала примерно 10 артиллерийских снарядов на каждый украинский снаряд, то сейчас в Херсонской области украинские командиры говорят, что стороны выпускают примерно одинаковое количество снарядов, но украинские удары не только имеют большую дальность, но и являются более точными благодаря спутниковому наведению ракет и артиллерийских снарядов, предоставленному Западом.

"Мы можем добраться до них, а они не могут добраться до нас", - сказал майор Александр, командир артиллерийской батареи на херсонском направлении.

По его словам, снижение интенсивности российских обстрелов также свидетельствует о недостатке боеприпасов.

"Бытует мнение, что российская армия бесконечна, но это миф... Интенсивность огня снизилась втрое. Воевать с ними реально", - заверил майор.

Темы: Херсонская областьвойнаоружие
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