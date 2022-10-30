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В іранському Mohajer-6 є українська запчастина — ГУР

"Українська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 03:05
ФОТО: youtube

В іранському дроні Mohajer-6 є запчастина українського  виробництва.

Джерело: представник ГУР Міноборони в ефірі "Військового телебачення України"

Деталі: Місяць тому зенітники збили Mohajer-6, і він впав у Чорне море. Фахівці ГУР розібрали його на запчастини і дослідили. Вдалося знайти докази іранського походження апарата – зокрема, напис мовою фарсі. Повідомляється, що ¾ всіх компонентів становлять компоненти американського виробництва.  

Пряма мова: "Є комплектуючі Японія, Китай, Швеція, Австрія. Є навіть українського виробництва - один компонент, але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди попав".

Деталі: Зазначається, що всі ці складники цивільні, купити їх може будь-хто.

Знати більше: Літаючі смертоносні мопеди. Звідки взялися іранські безпілотники "Шахеди" та "Мохаджери", як вони працюють та чим з ними боротися

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  • Mohajer-6 (Мохаджер-6) має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.
  • На відміну від іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які є баражуючими боєприпасами (40 кг – вибухівки – ред.), Mohajer-6 ЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів.
  • Початок виробництва цього дрона припадає на 2017 рік.

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Теми: війнаІранбезпілотникиРосія
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