В іранському Mohajer-6 є українська запчастина — ГУР
В іранському дроні Mohajer-6 є запчастина українського виробництва.
Джерело: представник ГУР Міноборони в ефірі "Військового телебачення України"
Деталі: Місяць тому зенітники збили Mohajer-6, і він впав у Чорне море. Фахівці ГУР розібрали його на запчастини і дослідили. Вдалося знайти докази іранського походження апарата – зокрема, напис мовою фарсі. Повідомляється, що ¾ всіх компонентів становлять компоненти американського виробництва.
Пряма мова: "Є комплектуючі Японія, Китай, Швеція, Австрія. Є навіть українського виробництва - один компонент, але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди попав".
Деталі: Зазначається, що всі ці складники цивільні, купити їх може будь-хто.
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Нагадаємо:
- Mohajer-6 (Мохаджер-6) має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.
- На відміну від іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які є баражуючими боєприпасами (40 кг – вибухівки – ред.), Mohajer-6 ЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів.
- Початок виробництва цього дрона припадає на 2017 рік.