В іранському Mohajer-6 є українська запчастина — ГУР

В іранському дроні Mohajer-6 є запчастина українського виробництва.

Джерело: представник ГУР Міноборони в ефірі "Військового телебачення України"

Деталі: Місяць тому зенітники збили Mohajer-6, і він впав у Чорне море. Фахівці ГУР розібрали його на запчастини і дослідили. Вдалося знайти докази іранського походження апарата – зокрема, напис мовою фарсі. Повідомляється, що ¾ всіх компонентів становлять компоненти американського виробництва.

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Пряма мова: "Є комплектуючі Японія, Китай, Швеція, Австрія. Є навіть українського виробництва - один компонент, але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди попав".

Деталі: Зазначається, що всі ці складники цивільні, купити їх може будь-хто.

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