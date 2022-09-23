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Повітряні сили збили над морем багатоцільовий ударний іранський безпілотник

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 вересня 2022, 21:18

Зенітники Повітряних сил України збили на південному напрямку багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, речник Юрій Ігнат у коментарі УП

Дослівно: "Вперше в Україні 23 вересня зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження".

Деталі: На відео, оприлюдненому ПС ЗСУ, видно, як українські військові "беруть на абордаж" впольований російський БПЛА.

На відміну від іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які є баражуючими боєприпасами (40 кг – вибухівки –ред.), цей БПЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва цього дрона припадає на 2017 рік.

Mohajer-6 (Мохаджер-6) має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.

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У коментарі "Українській правді" речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що останнім часом ворог дещо знизив використання розвідувальних дронів і більш інтенсивно використовує ударні – іранського виробництва.

Що передувало: 23 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили ворожий штурмовик СУ-25, а також 6 російських дронів-камікадзе іранського виробництва.

22 вересня зенітники Повітряних сил знищили 4 ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва у небі над Миколаївською областю.

Читайте також: У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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