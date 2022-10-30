В иранском Mohajer-6 есть украинская запчасть — ГУР
В иранском дроне Mohajer-6 есть запчасть украинского производства.
Источник: представитель ГУР Минобороны в эфире "Военного телевидения Украины"
Детали: Месяц назад зенитчики сбили Mohajer-6, и он упал в Черное море. Специалисты ГУР разобрали его на запчасти и исследовали. Удалось найти доказательства иранского происхождения аппарата - в частности, надпись на языке фарси. Сообщается, что ¾ всех компонентов составляют компоненты американского производства.
Прямая речь: "Есть комплектующие Япония, Китай, Швеция, Австрия. Есть даже украинского производства - один компонент, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал".
Детали: Отмечается, что все эти составляющие гражданские, купить их может любой желающий.
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Напомним:
- Mohajer-6 (Мохаджер-6) имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость - 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальную высоту полета 5400 м.
- В отличие от иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые являются барражирующими боеприпасами (40 кг - взрывчатки - ред.), Mohajer-6 ЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.
- Начало производства этого дрона приходится на 2017 год.