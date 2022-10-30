Кількість загиблих в тисняві на святкуванні в Сеулі перевищила 150

Кількість загиблих у тисняві під час святкування Геловіну в Сеулі зросла до 151.

Джерело: Reuters з посиланням на главу пожежної станції Йонсан Чхве Сун Бом

Деталі: Жертвами стали переважно люди віком до 20 років.

Чхве Сун Бом сказав, що підтверджено 151 смерть, в тому числі 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії (російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости" з посиланням на російське посольство в Сеулі повідомило, що також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні).

82 людини отримали поранення, 19 з них - серйозні.

Президент Південної Кореї Юн Сук-Йол оголосив у неділю національну жалобу та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ