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Кількість загиблих в тисняві на святкуванні в Сеулі перевищила 150

"Українська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 03:05
Кількість загиблих в тисняві на святкуванні в Сеулі перевищила 150
ФОТО: GETTY

Кількість загиблих у тисняві під час святкування Геловіну в Сеулі зросла до 151.

Джерело: Reuters з посиланням на главу пожежної станції Йонсан Чхве Сун Бом  

Деталі: Жертвами стали переважно люди віком до 20 років.

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Чхве Сун Бом сказав, що підтверджено 151 смерть, в тому числі 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії (російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости" з посиланням на російське посольство в Сеулі повідомило, що також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні).

82 людини отримали поранення, 19 з них - серйозні.

Президент Південної Кореї Юн Сук-Йол оголосив у неділю національну жалобу та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Святкування Геловіну стало наймасштабнішим за останні роки після послаблення обмежень COVID-19 в останні місяці.
  • Близько 100 000 людей прийшли на вулиці популярного району  Ітхевон.
  • Великий натовп влаштував тисняву, намагаючись проштовхуватися вперед у вузькому провулку біля готелю "Гамільтон", головного місця проведення вечірок у Сеулі.

Теми: Південна Корея
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