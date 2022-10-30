Кількість загиблих в тисняві на святкуванні в Сеулі перевищила 150
Неділя, 30 жовтня 2022, 03:05
Кількість загиблих у тисняві під час святкування Геловіну в Сеулі зросла до 151.
Джерело: Reuters з посиланням на главу пожежної станції Йонсан Чхве Сун Бом
Деталі: Жертвами стали переважно люди віком до 20 років.
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Чхве Сун Бом сказав, що підтверджено 151 смерть, в тому числі 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії (російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости" з посиланням на російське посольство в Сеулі повідомило, що також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні).
82 людини отримали поранення, 19 з них - серйозні.
Президент Південної Кореї Юн Сук-Йол оголосив у неділю національну жалобу та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.
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Передісторія:
- Святкування Геловіну стало наймасштабнішим за останні роки після послаблення обмежень COVID-19 в останні місяці.
- Близько 100 000 людей прийшли на вулиці популярного району Ітхевон.
- Великий натовп влаштував тисняву, намагаючись проштовхуватися вперед у вузькому провулку біля готелю "Гамільтон", головного місця проведення вечірок у Сеулі.