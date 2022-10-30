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Количество погибших в давке на праздновании в Сеуле превысило 150

"Украинская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 03:05
ФОТО: GETTY

Количество погибших в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле возросло до 151.

Источник: Reuters со ссылкой на главу пожарной станции Йонсан Чхве Сун Бом  

Детали: Жертвами стали преимущественно люди в возрасте до 20 лет.

Чхве Сун Бом сказал, что подтверждена 151 смерть, в том числе 19 иностранцев, в том числе из Китая, Ирана, Узбекистана и Норвегии (российское пропагандистское СМИ "РИА Новости" со ссылкой на российское посольство в Сеуле сообщило, что также умерли две женщины из РФ, еще одна в больнице).

82 человека получили ранения, 19 из них - серьезные.

Президент Южной Кореи Юн Сук-Йол объявил в воскресенье национальный траур и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Празднование Хэллоуина стало самым масштабным за последние годы после ослабления ограничений COVID-19 в последние месяцы.
  • Около 100 000 человек пришли на улицы популярного района Итхэвон.
  • Большая толпа устроила давку, пытаясь проталкиваться вперед в узком переулке возле отеля "Гамильтон", главного места проведения вечеринок в Сеуле.

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Темы: Южная Корея
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