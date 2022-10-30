Количество погибших в давке на праздновании в Сеуле превысило 150
Воскресенье, 30 октября 2022, 03:05
Количество погибших в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле возросло до 151.
Источник: Reuters со ссылкой на главу пожарной станции Йонсан Чхве Сун Бом
Детали: Жертвами стали преимущественно люди в возрасте до 20 лет.
Чхве Сун Бом сказал, что подтверждена 151 смерть, в том числе 19 иностранцев, в том числе из Китая, Ирана, Узбекистана и Норвегии (российское пропагандистское СМИ "РИА Новости" со ссылкой на российское посольство в Сеуле сообщило, что также умерли две женщины из РФ, еще одна в больнице).
82 человека получили ранения, 19 из них - серьезные.
Президент Южной Кореи Юн Сук-Йол объявил в воскресенье национальный траур и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Празднование Хэллоуина стало самым масштабным за последние годы после ослабления ограничений COVID-19 в последние месяцы.
- Около 100 000 человек пришли на улицы популярного района Итхэвон.
- Большая толпа устроила давку, пытаясь проталкиваться вперед в узком переулке возле отеля "Гамильтон", главного места проведения вечеринок в Сеуле.