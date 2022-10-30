Зведення Генштабу: Росіяни вивезли в'язнів з колонії Херсона і поселили туди своїх військових

Під час так званої "евакуації" з виправної колонії №90 Херсона окупанти вивезли ув’язнених, а колонію використовують для розміщення особового складу та техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: У населених пунктах поблизу Херсона ворог готується до оборони. З Грозного до Каланчака прибули близько сотні "росгвардійців".

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На території Нової Каховки російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

У Великій Знам’янці Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.

Ворог завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 45 населених пунктів, зокрема Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. РФ продовжує перекидання окремих підрозділів до Білорусі. 26 жовтня на залізничну станцію Брест прибув ешелон військової техніки з РФ. Разом з військовослужбовцями ЗС РФ прибувають кадировці. Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита. Зберігається загроза ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля Сумської області;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка;

– з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне; на Новопавлівському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка;

на Запорізькому напрямку противник завдав вогневого впливу у районах населених пунктів Гуляйполе, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темирівка, Ольгівське та Червоне;

противник завдав вогневого впливу у районах населених пунктів Гуляйполе, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темирівка, Ольгівське та Червоне; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожих обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Нікополь і Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині.

Ворог не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Наша авіація протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 6 - по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української ППО збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА "Орлан -10". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника.