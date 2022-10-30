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Сводка Генштаба: Россияне вывезли заключенных из колонии Херсона и поселили туда своих военных

"Украинская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 05:53
ФОТО: GETTY

Во время так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 Херсона оккупанты вывезли заключенных, а колонию используют для размещения личного состава и техники.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В населенных пунктах вблизи Херсона враг готовится к обороне. Из Грозного в Каланчак прибыли около сотни "росгвардейцев".

На территории Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.

В Большой Знаменке Запорожской области противник продолжает размещать личный состав в помещениях местных жителей.

Враг нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали районы более 45 населенных пунктов, в том числе Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье и Новоалександровка на Херсонщине.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. РФ продолжает переброску отдельных подразделений в Беларусь. 26 октября на железнодорожную станцию Брест прибыл эшелон военной техники из РФ. Вместе с военнослужащими ВС РФ прибывают кадыровцы. Кроме того, российские военных заметили в населенных пунктах между городами Брест и Малорита. Сохраняется угроза ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Беларуси.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рожковичи, Будки, Мезеновка, Фотовиж и Мирополье Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григорьевка, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Старица, Огирцево, Стрелечья и Чугуновка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Грековка, Заречное, Новоегоровка, Берестовое, Невское, Ольговка, Терны, Торское и Ямполовка;
  • на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Отрадовка, Опытное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное;
  • на Новопавловском направлении - из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Егоровка, Никольское, Новоукраинка, Павловка и Пречистовка;
  • на Запорожском направлении противник нанес огневое воздействие в районах населенных пунктов Гуляйполе, Новое, Дорожнянка, Железнодорожное, Зеленый Гай, Темировка, Ольговское и Красное;
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. От вражеских обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка на Херсонщине.

Враг не прекращает ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

Наша авиация в течение суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 - по взводным опорным пунктам, а также 6 - по позициям противовоздушной обороны противника. Воины украинской ПВО сбили ракету Искандер-К и 2 вражеских БпЛА "Орлан -10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника.

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Темы: ГенштабвойнаРосcия
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