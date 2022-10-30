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Британська розвідка: ПВК Вагнера переходить від якості до кількості у наборі новобранців

"Європейська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 09:21

У британській розвідці припускають, що ПВК Вагнера, бойовиків якої широко залучають до участі в бойових діях з російського боку, все менше зважає на якості бійців, яких наймає, прагнучи набрати якомога більше. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні від 30 жовтня.

В огляді нагадують, що російський олігарх Євгеній Пригожин, що організував ПВК Вагнера, днями фактично визнав, що вони змінили свої критерії відбору і зараз набирають у тому числі засуджених за скоєння злочинів та людей з серйозними хворобами, як ВІЛ та гепатит С.

Розвідка відзначає, що якщо у попередніх конфліктах, де залучали цих найманців, ПВК Вагнера підтримувала досить вимогливі критерії відбору новобранців і більшість раніше були військовими регулярної російської армії, то зараз набір в’язнів із серйозними хворобами "підкреслює підхід, який пріоритизує кількість над досвідом чи якістю". 

"Пригожин нещодавно говорив про плани створити 200-кілометрову оборонну "лінію Вагнера" на сході України. Для цього потрібні були б значні трудові ресурси. Тож цілком можливо, що частина новобранців з-поміж ув’язнених початково будуть залучені для будівництва ліній оборони", - зазначає розвідка. 

В огляді за минулу добу розповідали, що британська розвідка бачить ознаки намірів РФ прискорити вихід з Херсона.

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Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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