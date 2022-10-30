Британская разведка: ЧВК Вагнера переходит от качества к количеству в наборе новобранцев

В британской разведке предполагают, что ЧВК Вагнера, боевики которой активно задействованы в войне РФ против Украины, все меньше обращает внимания на качества бойцов, которых нанимает, стремясь набрать как можно больше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине от 30 октября.

В обзоре напоминают, что российский олигарх Евгений Пригожин, организовавший ЧВК Вагнера, на днях фактически признал, что они изменили свои критерии отбора и сейчас набирают в том числе осужденных за совершение преступлений и людей с серьезными болезнями, как ВИЧ и гепатит С.

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Разведка отмечает, что если в предыдущих конфликтах, где привлекали этих наемников, ЧВК Вагнера поддерживала достаточно требовательные критерии отбора новобранцев и большинство ранее были военными регулярной российской армии, то сейчас набор заключенных с серьезными болезнями "подчеркивает подход, который приоритизирует количество над опытом или качеством".

"Пригожин недавно говорил о планах создать 200-километровую оборонительную "линию Вагнера" на востоке Украины. Для этого понадобились бы значительные трудовые ресурсы. Поэтому вполне возможно, что часть новобранцев из числа заключенных изначально будут привлечены для строительства линий обороны", - отмечает разведка.

В обзоре за прошлые сутки рассказывали, что британская разведка видит признаки намерений РФ ускорить выход из Херсона.