Після стабілізації енергосистеми у Рівному знову аварійні відключення

ПрАТ "Рівнеобленерго" повідомляє про аварійне відключення світла у частині обласного центру.

Джерело: мер міста Олександр Третяк

Деталі: За словами Третяка, світла немає у районі Грабника, центрі міста, районі ТзОВ "Рівнеобленерго".

Пряма мова Третяка: "Для того, аби підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму — не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії!".

Передісторія: 29 жовтня повідомлялося, що у Рівненській області анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії скасовуються, повідомив очільник ОВА Віталій Коваль.

