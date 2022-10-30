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Після стабілізації енергосистеми у Рівному знову аварійні відключення

Роман ПетренкоНеділя, 30 жовтня 2022, 11:44
ФОТО РIXABAY

ПрАТ "Рівнеобленерго" повідомляє про аварійне відключення світла у частині обласного центру.

Джерело: мер міста Олександр Третяк

Деталі: За словами Третяка, світла немає у районі Грабника, центрі міста, районі ТзОВ "Рівнеобленерго".

Пряма мова Третяка: "Для того, аби підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму — не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії!".

Передісторія: 29 жовтня повідомлялося, що у Рівненській області анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії скасовуються, повідомив очільник ОВА Віталій Коваль.

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Теми: Рівнеелектроенергіяаварія
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