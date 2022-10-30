После стабилизации энергосистемы в Ровно снова аварийные отключения
Воскресенье, 30 октября 2022, 10:44
ЧАО "Ривнеоблэнерго" сообщает об аварийном отключении света в части областного центра.
Источник: мэр города Александр Третьяк
Детали: По словам Третьяка, света нет в районе Грабника, центре города, районе ООО "Ровнооблэнерго".
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Прямая речь Третьяка: "Для того, чтобы поддержать энергосистему, прошу всех уменьшить потребление электроэнергии до минимума - не включать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление электроэнергии!".
Предыстория: 29 октября сообщалось, что в Ровенской области анонсированные на выходные плановые отключения электроэнергии отменяются, сообщил глава ОВА Виталий Коваль.