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После стабилизации энергосистемы в Ровно снова аварийные отключения

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 октября 2022, 11:44
ФОТО РIXABAY

ЧАО "Ривнеоблэнерго" сообщает об аварийном отключении света в части областного центра.

Источник: мэр города Александр Третьяк

Детали: По словам Третьяка, света нет в районе Грабника, центре города, районе ООО "Ровнооблэнерго".

Прямая речь Третьяка: "Для того, чтобы поддержать энергосистему, прошу всех уменьшить потребление электроэнергии до минимума - не включать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление электроэнергии!".

Предыстория: 29 октября сообщалось, что в Ровенской области анонсированные на выходные плановые отключения электроэнергии отменяются, сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

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Темы: Ровноэлектроэнергияавария
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