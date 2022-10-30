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Суддя підірвався в деокупованому селі Харківщини

Роман ПетренкоНеділя, 30 жовтня 2022, 12:26
Суддя підірвався в деокупованому селі Харківщини
ФОТО МИНтОТ

29 жовтня 2022 року підірвався на вибухівці суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов.

Джерело: пресслужба Верховного суду

Деталі: Уточнюється, що суддя 1980 року народження підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації.

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Колектив Верховного Суду висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким і колегам Дмитра Сергійовича та розділяє біль з приводу важкої, непоправної втрати.

Нагадаємо: 26 жовтня машина піротехніків наїхала на міну в Ізюмському районі Харківської області, у результаті чого одна людина загинула та 5 дістали поранення.

Теми: Харківська областьвибухмінування
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