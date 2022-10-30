Судья подорвался в деоккупированном селе Харьковщины

29 октября 2022 года подорвался на взрывчатке судья Красноградского районного суда Харьковской области Дмитрий Константинов.

Источник: пресс-служба Верховного суда

Детали: Уточняется, что судья 1980 года рождения подорвался на взрывном устройстве в поселке Борщева Харьковской области, который длительное время был в оккупации.

Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Дмитрия Сергеевича и разделяет боль по поводу тяжелой, невосполнимой утраты.

Напомним: 26 октября машина пиротехников наехала на мину в Изюмском районе Харьковской области, в результате чего один человек погиб и 5 получили ранения.