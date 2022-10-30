В МЗС відповіли на заяву Лаврова щодо переговорів: Умова – негайне припинення війни

Єдиною реалістичною пропозицією щодо можливих переговорів з Росією має бути негайне припинення Путіним війни проти України і виведення російських військ за кордони станом на 1991 рік.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік".

Деталі: Він додав, що той, хто дійсно прагне переговорів, не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тисяч військовослужбовців, не блокує поставки зернових та не висуває ультиматумів.

Ніколенко вважає, що заява Лаврова про готовність до переговорів – це не що інше, як чергова димова завіса, щоб виграти час на тлі поразок російської армії.

За його словами, допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна – на полі бою.

"Ми вдячні міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування. Лише спільними рішучими зусиллями можливо зупинити Росію, яка становить загрозу миру та безпеці не лише Європи, але і світу", – підсумував представник МЗС.

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Передісторія:

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін усе ще готовий до переговорів щодо України. За його словами, Росія чекає, коли Захід зможе "запропонувати якісь серйозні підходи, які сприятимуть розрядці напруженості й повністю враховуватимуть інтереси Російської Федерації та її безпеки".

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