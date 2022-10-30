Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС відповіли на заяву Лаврова щодо переговорів: Умова – негайне припинення війни

Ірина БалачукНеділя, 30 жовтня 2022, 13:47
Фото wikipedia.org

Єдиною реалістичною пропозицією щодо можливих переговорів з Росією має бути негайне припинення Путіним війни проти України і виведення російських військ за кордони станом на 1991 рік.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік".

Деталі: Він додав, що той, хто дійсно прагне переговорів, не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тисяч військовослужбовців, не блокує поставки зернових та не висуває ультиматумів.

Ніколенко вважає, що заява Лаврова про готовність до переговорів – це не що інше, як чергова димова завіса, щоб виграти час на тлі поразок російської армії.

За його словами, допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна – на полі бою.

"Ми вдячні міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування. Лише спільними рішучими зусиллями можливо зупинити Росію, яка становить загрозу миру та безпеці не лише Європи, але і світу", – підсумував представник МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін усе ще готовий до переговорів щодо України. За його словами, Росія чекає, коли Захід зможе "запропонувати якісь серйозні підходи, які сприятимуть розрядці напруженості й повністю враховуватимуть інтереси Російської Федерації та її безпеки".

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК,  НВ. Подкасти

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: УкраїнаМЗСРосіяпереговори
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Колишній президент переміг Болсонару на виборах у Бразилії

ООН, Туреччина й Україна погодили рух 14 суден у рамках зернової угоди, Росію повідомили

Зеленський про "бойове зерно" росіян: Хворі люди

У Празі відбулася масова акція на підтримку України, до учасників звернулася Зеленська

РФ заблокувала рух 218 суден із українським зерном – Мінінфраструктури

доповненоТуреччина веде переговори з РФ про "зернову угоду", бачить підстави для оптимізму

Усі новини...
Україна
Новий посол України в Німеччині розкритикував швидкість, із якою Берлін допомагає Києву
Зброя з України могла нелегально потрапити до злочинних груп – поліція Фінляндії
Глава МЗС Литви закликав світ забезпечити експорт зерна з України попри шантаж РФ
Останні новини
04:52
Байден сподівається на співробітництво з новим президентом Бразилії
03:55
ОК "Південь": окупанти готують відведення артилерії з частини Херсонщини
03:15
відео, оновлено від 19:12 30 жовтняВ Індії обвалився міст: щонайменше 120 загиблих
02:55
На півдні ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів, гаубицю і зенітну установку – командування
02:18
ISW: Путін чекає на зиму, щоб спланувати подальші дії в Україні
01:23
Колишній президент переміг Болсонару на виборах у Бразилії
00:58
"Багато дітей" – Вілкул про евакуацію людей із прифронтової Херсонщини
00:20
Зеленський відзначив воїнів "за хоробрість і стійкість", "особливу енергійність"
23:50
Ілон Маск планує геловінську вечірку в "замку Дракули" в Румунії – ЗМІ
23:36
ООН, Туреччина й Україна погодили рух 14 суден у рамках зернової угоди, Росію повідомили
Усі новини...