В МИД ответили на заявление Лаврова о переговорах: Условие – немедленное прекращение войны

Единственным реалистичным предложением относительно возможных переговоров с Россией должно быть немедленное прекращение Путиным войны против Украины и вывод российских войск за границы по состоянию на 1991 год.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook

Прямая речь Николенко: "Единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год".

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Детали: Он добавил, что тот, кто действительно хочет переговоров, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тысяч военнослужащих, не блокирует поставки зерновых и не выдвигает ультиматумов.

Николенко считает, что заявление Лаврова о готовности к переговорам – это не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии.

По его словам, пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя.

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"Мы благодарны международным партнерам, которые стоят бок о бок с Украиной в ее борьбе за существование. Только совместными решительными усилиями возможно остановить Россию, которая представляет угрозу миру и безопасности не только Европы, но и мира", – подытожил представитель МИД.

Предыстория:

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин все еще готов к переговорам по Украине. По его словам, Россия ждет, когда Запад сможет "предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы Российской Федерации и её безопасности".

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