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Лавров: Путін готовий до переговорів із Заходом, але є умови

Ірина БалачукНеділя, 30 жовтня 2022, 10:49
Лавров: Путін готовий до переговорів із Заходом, але є умови
Сергій Лавров. Фото РИА Новости

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін усе ще готовий до переговорів щодо України.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і RT

Пряма мова Лаврова: "Ми завжди готові вислухати наших західних колег, якщо вони звернуться з черговим проханням організувати розмову. Сподіваюся, що, крім відтворення в контактах по лінії дипломатичних відомств і по інших каналах того, що вони публічно в пропагандистському запалі кажуть, нам зможуть запропонувати якісь серйозні підходи, які сприятимуть розрядці напруженості й повністю враховуватимуть інтереси Російської Федерації та її безпеки".

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Деталі: За словами Лаврова, Росія готова говорити із Заходом, якщо він звертатиметься до РФ "з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги інтересів, спрямованих на пошук компромісів і балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні".

Він запевняє, що за останні півроку "було кілька ініціатив з боку американців і деяких інших західних колег, які просили про телефонні розмови з російським лідером".

Також Лавров заявив, що деякі міністри закордонних справ зверталися і до нього з таким же проханням і він завжди давав згоду.

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Глава МЗС РФ також додав, що президент країни-агресора Володимир Путін неодноразово говорив про те, що РФ ніколи не відмовлялася і не відмовляється від переговорів, а відмовляється нібито "Україна за прямою вказівкою західних спонсорів".

Лавров також пригрозив, що "чим довше вони тягнуть із переговорами, тим складніше їм буде з нами домовлятися".

Передісторія: 

  • 27 жовтня на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві президент Росії Володимир Путін, який напав на Україну і порушив світовий порядок, заявив, що рано чи пізно Заходу доведеться починати "рівноправну розмову".
  • Згодом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що платформою для переговорів Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом могло б стати бажання Штатів дослухатися до "стурбованості Росії" щодо гарантій безпеки.

Теми: РосіяЗахідУкраїнапереговори
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