Окупанти ввели військову цензуру у Мелітополі — мер

Росіяни запровадили інформаційну блокаду на окупованих територіях Запорізької області, повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Федоров в ефірі телеканалу FreeДом

Пряма мова Федорова: "Окупанти ввели військову цензуру - будуть перевіряти телефони жителів і виявляти з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає.

Якщо при "перевірці" телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці - "кримінальна відповідальність". Іншими словами, російські військові посадять людину "на підвал".

Деталі: Мер нагадав, що з перших днів окупації Мелітополя та інших територій Запорізької області росіяни заблокували українських операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що російські загарбники почали посилювати тиск на громадян в окупованому Мелітополі.

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