Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ввели военную цензуру в Мелитополе - мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 октября 2022, 14:42
ФОТО Иллюстративное, getty

Россияне ввели информационную блокаду на оккупированных территориях Запорожской области, сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Источник: Федоров в эфире телеканала FreeДом

Прямая речь Федорова: "Оккупанты ввели военную цензуру - будут проверять телефоны жителей и выявлять с кем и о чем человек общается, где и какие новости читает.

Если при "проверке" телефона оккупанты увидят проукраинский источник информации, к жителю будут применены штрафы. При повторной проверке - "уголовная ответственность". Другими словами, российские военные посадят человека "на подвал".

Детали: Мэр напомнил, что с первых дней оккупации Мелитополя и других территорий Запорожской области россияне заблокировали украинских операторов связи, Интернет-провайдеров, теле- и радиовещания.

Напомним: Ранее сообщалось, что российские захватчики начали усиливать давление на граждан в оккупированном Мелитополе.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК,  НВ. Подкасти

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: МелитопольвойнацензураРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Путин ждет зимы, чтобы спланировать дальнейшие действия в Украине

Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии

ООН, Турция и Украина согласовали передвижение 14 судов в рамках зернового соглашения, России сообщили

Зеленский о "боевом зерне" россиян: Больные люди

В Праге состоялась массовая акция в поддержку Украины, к участникам обратилась Зеленская

РФ заблокировала движение 218 судов с украинским зерном - Мининфраструктуры

Все новости...
Мелитополь
Завезенные в Мелитополь российские учителя начали убегать – мэр
В Мелитополе прогремел взрыв возле "офиса ФСБ", а ночью раздавались взрывы возле ж/д моста
Жители оккупированных территорий начали массово избавляться от рублей – мэр Мелитополя
Последние новости
05:55
После выхода России из зерновой сделки в мире резко подорожала пшеница – СМИ
04:52
Байден надеется на сотрудничество с новым президентом Бразилии
03:55
ОК "Юг": оккупанты готовят отвод артиллерии из части Херсонщины
03:15
видео, обновлено от 19:12 30 октябряВ Индии обрушился мост: количество погибших превысило 130
02:55
На юге ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов, гаубицу и зенитную установку - командование
02:18
ISW: Путин ждет зимы, чтобы спланировать дальнейшие действия в Украине
01:23
Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии
00:58
"Много детей" – Вилкул об эвакуации людей из прифронтовой Херсонщины
00:20
Зеленский отметил воинов "за храбрость и стойкость", "особую энергичность"
23:50
Илон Маск планирует хэллоуинскую вечеринку в "замке Дракулы" в Румынии - СМИ
Все новости...