Оккупанты ввели военную цензуру в Мелитополе - мэр

Россияне ввели информационную блокаду на оккупированных территориях Запорожской области, сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Источник: Федоров в эфире телеканала FreeДом

Прямая речь Федорова: "Оккупанты ввели военную цензуру - будут проверять телефоны жителей и выявлять с кем и о чем человек общается, где и какие новости читает.

Если при "проверке" телефона оккупанты увидят проукраинский источник информации, к жителю будут применены штрафы. При повторной проверке - "уголовная ответственность". Другими словами, российские военные посадят человека "на подвал".

Детали: Мэр напомнил, что с первых дней оккупации Мелитополя и других территорий Запорожской области россияне заблокировали украинских операторов связи, Интернет-провайдеров, теле- и радиовещания.

Напомним: Ранее сообщалось, что российские захватчики начали усиливать давление на граждан в оккупированном Мелитополе.

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