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"Байрактари" скоро зможуть протистояти іранським дронам – гендиректор

Катерина ТищенкоНеділя, 30 жовтня 2022, 15:38
Байрактари скоро зможуть протистояти іранським дронам – гендиректор
безпілотник "Байрактар", фото Getty Images

Турецький виробник бойових дронів Baykar сподівається, що "скоро" зможе протистояти дронам-"камікадзе" в Україні, таким як іранські дрони.

Джерело: генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар в інтерв'ю dpa під час оборонної виставки в Стамбулі, пише Daily Sabah

Пряма мова: "Скоро наші Bayraktar TB2 і Akıncıs будуть оснащені ракетами класу "повітря-повітря" не тільки для ураження дронів, а й ворожих літаків... ми проводимо випробування".

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Деталі: На виставці SAHA Expo було підписано контракт між турецьким ракетним гігантом Roketsan і Baykar на інтеграцію зенітної ракети Sungur для боротьби з безпілотниками.

"Sungur – перевірений боєприпас, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти і безпілотники. Використання його з наших БПЛА як ракети "повітря-повітря" змінить ситуацію", - сказав на виставці генеральний директор компанії Roketsan Мурат Ікінчі.

Видання зазначає, що інтеграція таких ракет у бойові безпілотники Akıncı і Bayraktar TB2 може призвести до створення концепції недорогого повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як бойові гелікоптери і ворожі безпілотники, включно з безпілотниками-камікадзе, замість використання дорогих ракет "повітря-повітря".

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"У будь-якому разі потрібно бути готовими до вжиття контрзаходів... Ми повністю підтримуємо Україну в захисті її суверенітету", - сказав Байрактар.

Дрони-камікадзе повільні, шумні й рухаються на невеликій висоті, що робить їх "легкими цілями", додав він.

Байрактар зазначив, що його компанія має намір зміцнювати співпрацю з Києвом, включно із запуском виробничого підприємства в Україні протягом року. На заводі також вироблятимуть безпілотник "Kızılelma", який скоро запустять у виробництво.

Передісторія:

  • Останнім часом РФ почала активно атакувати українську інфраструктуру, в тому числі енергетичну, дронами-камікадзе іранського виробництва.
  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія уже випустила по території України близько 400 іранських дронів.  
  • Гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар планує у майбутньому виробляти в Україні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma, а також безпілотники Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.
  • Будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar може тривати декілька місяців, запустити його планують у 2023 році.

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Теми: байрактаравіавійна
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