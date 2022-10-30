"Байрактары" скоро смогут противостоять иранским дронам – гендиректор

Турецкий производитель боевых дронов Baykar надеется, что "скоро" сможет противостоять дронам-"камикадзе" в Украине, таким как иранские дроны.

Источник: генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар в интервью dpa во время оборонной выставки в Стамбуле, пишет Daily Sabah

Прямая речь: "Скоро наши Bayraktar TB2 и Akıncıs будут оснащены ракетами класса "воздух-воздух" не только для поражения дронов, но и вражеских самолетов... мы проводим испытания".

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Детали: На выставке SAHA Expo был подписан контракт между турецким ракетным гигантом Roketsan и Baykar на интеграцию зенитной ракеты Sungur для борьбы с беспилотниками.

"Sungur – проверенный боеприпас, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотники. Использование его с наших БПЛА в качестве ракеты "воздух-воздух" изменит ситуацию", - сказал на выставке генеральный директор компании Roketsan Мурат Икинчи.

Издание отмечает, что интеграция таких ракет в боевые беспилотники Akıncı и Bayraktar TB2 может привести к созданию концепции недорогого воздушного патрулирования для устранения таких угроз, как боевые вертолеты и вражеские беспилотники, включая беспилотники-камикадзе, вместо использования дорогостоящих ракет "воздух-воздух".

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"В любом случае нужно быть готовыми к принятию контрмер... Мы полностью поддерживаем Украину в защите ее суверенитета", - сказал Байрактар.

Дроны-камикадзе медленные, шумные и движутся на небольшой высоте, что делает их "легкими целями", добавил он.

Байрактар отметил, что его компания намерена укреплять сотрудничество с Киевом, включая запуск производственного предприятия в Украине в течение года. На заводе также будет производиться беспилотник "Kızılelma", который скоро будет запущен в производство.

Предыстория:

В последнее время РФ начала активно атаковать украинскую инфраструктуру, в том числе энергетическую, дронами-камикадзе иранского производства.

26 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия уже выпустила по территории Украины около 400 иранских дронов.

Гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​планирует в будущем производить в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma, а также беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году.

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