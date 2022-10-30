На Харківщині збили російський ударний вертоліт
Неділя, 30 жовтня 2022, 17:57
У неділю на Харківщині українські Повітряні сили збили ворожий ударний вертоліт.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "30 жовтня на Харківщині близько 16.00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт".
Деталі: У Повітряних силах додали, що тип збитого вертольота встановлюється.
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