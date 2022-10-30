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На Харківщині збили російський ударний вертоліт

Катерина ТищенкоНеділя, 30 жовтня 2022, 17:57

У неділю на Харківщині українські Повітряні сили збили ворожий ударний вертоліт.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "30 жовтня на Харківщині близько 16.00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт".

Деталі: У Повітряних силах додали, що тип збитого вертольота встановлюється.

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Теми: Харківська областьЗбройні силиавіа
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