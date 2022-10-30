Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харьковщине сбили российский ударный вертолет

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 17:57

В воскресенье на Харьковщине украинские Воздушные силы сбили вражеский ударный вертолет.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "30 октября на Харьковщине около 16.00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" сбит российский ударный вертолет".

Детали: В Воздушных силах добавили, что тип сбитого вертолета устанавливается.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК,  НВ. Подкасти

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Харьковская областьВооруженные силыавиа
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоРФ нанесла удар по критической инфраструктуре Киева, есть перебои со светом

ISW: Путин ждет зимы, чтобы спланировать дальнейшие действия в Украине

Бывший президент победил Болсонару на выборах в Бразилии

ООН, Турция и Украина согласовали передвижение 14 судов в рамках зернового соглашения, России сообщили

Зеленский о "боевом зерне" россиян: Больные люди

В Праге состоялась массовая акция в поддержку Украины, к участникам обратилась Зеленская

Все новости...
Харьковская область
Судья подорвался в деоккупированном селе Харьковщины
В Изюме планируют переименование: Возрождение начнем с умывания города
За донаты на Харьковщину купили машину для разминирования за 18 млн
Последние новости
09:34
Эстония хочет существенно расширить запретную зону на границе с РФ
09:28
В Украине вводят экстренные отключения света
09:24
РФ ударила ракетами по энергетическому объекту на Кировоградщине
09:20
Над Львовской областью сбили вражеские ракеты – глава ОВА
09:10
Директор сельской школы во Львовской области "воспитывал" учеников ругательством и физической силой
09:09
Из-за обстрелов обесточены некоторые участки железной дороги
09:05
Роспропаганда запустила фейк о "российских" Херсоне и Запорожье в испанском учебнике
08:53
Враг ударил по Запорожью, повреждена критическая инфраструктура – ОВА
08:49
"Зерновое соглашение" может работать даже без России, и этот сценарий начал действовать – Сидоренко
08:46
обновленоРФ нанесла удар по критической инфраструктуре Киева, есть перебои со светом
Все новости...