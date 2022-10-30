На Харьковщине сбили российский ударный вертолет
Воскресенье, 30 октября 2022, 16:57
В воскресенье на Харьковщине украинские Воздушные силы сбили вражеский ударный вертолет.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "30 октября на Харьковщине около 16.00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" сбит российский ударный вертолет".
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Детали: В Воздушных силах добавили, что тип сбитого вертолета устанавливается.
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