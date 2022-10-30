Зеленський зібрав Ставку: обговорювали можливі дії ворога

Президент Володимир Зеленський у неділю провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: сайт президента

Деталі: Командувачі військ оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на фронті. Також було заслухано інформацію щодо можливих дій ворога у найближчий час.

Члени Ставки обговорили стан матеріально-технічного забезпечення сил оборони, зокрема ритмічне постачання боєприпасів і ремонт техніки та озброєння.

Учасники також детально зупинилися на стані виконання попередніх рішень Ставки. Серед іншого йшлося про забезпечення захисту важливих інфраструктурних та енергетичних об'єктів.

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