Зеленский собрал Ставку: обсуждали возможные действия врага

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: сайт президента

Детали: Командующие войсками оперативных направлений доложили об оперативной ситуации на фронте. Также была заслушана информация о возможных действиях врага в ближайшее время.

Члены Ставки обсудили состояние материально-технического обеспечения сил обороны, в частности ритмичные поставки боеприпасов и ремонт техники и вооружения.

Участники также подробно остановились на состоянии выполнения предыдущих решений Ставки. Среди прочего речь шла об обеспечении защиты важных инфраструктурных и энергетических объектов.

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