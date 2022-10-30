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Зеленский собрал Ставку: обсуждали возможные действия врага

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 18:21
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: сайт президента

Детали: Командующие войсками оперативных направлений доложили об оперативной ситуации на фронте. Также была заслушана информация о возможных действиях врага в ближайшее время.

Члены Ставки обсудили состояние материально-технического обеспечения сил обороны, в частности ритмичные поставки боеприпасов и ремонт техники и вооружения.

Участники также подробно остановились на состоянии выполнения предыдущих решений Ставки. Среди прочего речь шла об обеспечении защиты важных инфраструктурных и энергетических объектов.

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Темы: Зеленскийвойна
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