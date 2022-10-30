Зеленский собрал Ставку: обсуждали возможные действия врага
Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Источник: сайт президента
Детали: Командующие войсками оперативных направлений доложили об оперативной ситуации на фронте. Также была заслушана информация о возможных действиях врага в ближайшее время.
Члены Ставки обсудили состояние материально-технического обеспечения сил обороны, в частности ритмичные поставки боеприпасов и ремонт техники и вооружения.
Участники также подробно остановились на состоянии выполнения предыдущих решений Ставки. Среди прочего речь шла об обеспечении защиты важных инфраструктурных и энергетических объектов.
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