Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Берлусконі вважає, що Зеленський піде на переговори з Путіним в обмін на "мільярди на відновлення"

"Європейська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 20:46
Берлусконі вважає, що Зеленський піде на переговори з Путіним в обмін на мільярди на відновлення
Берлусконі й Путін у 2002 році, фото Getty Images

Колишній італійський прем’єр-міністр та лідер партії "Вперед, Італіє!", що входить до нинішньої урядової коаліції, Сільвіо Берлусконі вважає, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica, таке Берлусконі сказав в інтерв’ю італійському журналісту Бруно Веспі.

"(Переговори між Україною і РФ) можливі, тільки якщо в якийсь момент Україна зрозуміє, що більше не може розраховувати на зброю і допомогу, і якщо натомість Захід пообіцяє надати їй сотні мільярдів доларів на відбудову зруйнованих війною міст. У такому випадку Зеленський, можливо, погодиться сісти за стіл переговорів", – заявив політик.

Реклама:

На заперечення Веспи, що перед переговорами Росія повинна вивести війська з території України, Берлусконі заявив, що питання входження Криму до складу РФ обговорюватися не повинне, але на Донбасі має відбутися новий референдум під контролем Заходу.

Крім того, лідер "Вперед, Італіє!" висловив переконання, що Путін – "людина миру". Водночас він зізнається, що двічі безуспішно намагався додзвонитися до нього на початку війни і після цього більше таких спроб не робив.

На заяви експрем’єра Італії вже відреагував лідер однієї з центристських опозиційних партій "Дія!" Карло Календа, заявивши, що "Берлусконі продовжує вести пропаганду на користь Путіна, не зважаючи на наслідки".

ВІДЕО ДНЯ

Це не перша скандальна заява лідера "Вперед, Італіє!", присвячена вторгненню Росії в Україну.

Виступаючи в ефірі телеканалу Rai напередодні парламентських виборів, Берлусконі, відомий дружбою з президентом РФ, сказав, що до війни проти України "Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри", а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд "гідних людей".

Пізніше італійські ЗМІ опублікували аудіозапис зустрічі Берлусконі з однопартійцями, де він прямо звинувачує Україну та її президента Володимира Зеленського у війні.

На противагу лідеру "Вперед, Італіє!", глава італійського уряду Джорджія Мелоні виступає на підтримку України та підтверджує прихильність членству в ЄС і НАТО.

Теми: БерлусконіПутінЗеленськийпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Берлусконі
У Мілані попрощались із Берлусконі
Сильвіо Берлусконі помер у лікарні
Берлусконі виписали з лікарні після понад 40 днів госпіталізації
Останні новини
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
Усі новини...
Реклама: