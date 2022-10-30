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Берлусконі вважає, що Зеленський піде на переговори з Путіним в обмін на "мільярди на відновлення"

"Європейська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 21:46
Берлусконі й Путін у 2002 році, фото Getty Images

Колишній італійський прем’єр-міністр та лідер партії "Вперед, Італіє!", що входить до нинішньої урядової коаліції, Сільвіо Берлусконі вважає, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica, таке Берлусконі сказав в інтерв’ю італійському журналісту Бруно Веспі.

"(Переговори між Україною і РФ) можливі, тільки якщо в якийсь момент Україна зрозуміє, що більше не може розраховувати на зброю і допомогу, і якщо натомість Захід пообіцяє надати їй сотні мільярдів доларів на відбудову зруйнованих війною міст. У такому випадку Зеленський, можливо, погодиться сісти за стіл переговорів", – заявив політик.

На заперечення Веспи, що перед переговорами Росія повинна вивести війська з території України, Берлусконі заявив, що питання входження Криму до складу РФ обговорюватися не повинне, але на Донбасі має відбутися новий референдум під контролем Заходу.

Крім того, лідер "Вперед, Італіє!" висловив переконання, що Путін – "людина миру". Водночас він зізнається, що двічі безуспішно намагався додзвонитися до нього на початку війни і після цього більше таких спроб не робив.

На заяви експрем’єра Італії вже відреагував лідер однієї з центристських опозиційних партій "Дія!" Карло Календа, заявивши, що "Берлусконі продовжує вести пропаганду на користь Путіна, не зважаючи на наслідки".

Це не перша скандальна заява лідера "Вперед, Італіє!", присвячена вторгненню Росії в Україну.

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Виступаючи в ефірі телеканалу Rai напередодні парламентських виборів, Берлусконі, відомий дружбою з президентом РФ, сказав, що до війни проти України "Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри", а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд "гідних людей".

Пізніше італійські ЗМІ опублікували аудіозапис зустрічі Берлусконі з однопартійцями, де він прямо звинувачує Україну та її президента Володимира Зеленського у війні.

На противагу лідеру "Вперед, Італіє!", глава італійського уряду Джорджія Мелоні виступає на підтримку України та підтверджує прихильність членству в ЄС і НАТО.

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Теми: БерлусконіПутінЗеленськийпереговори
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