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Берлускони считает, что Зеленский пойдет на переговоры с Путиным в обмен на "миллиарды на восстановление"

"Европейская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 20:46
Берлускони считает, что Зеленский пойдет на переговоры с Путиным в обмен на миллиарды на восстановление
Берлускони и Путин в 2002 году, фото Getty Images

Бывший итальянский премьер-министр и лидер партии "Вперед, Италия!", входящей в нынешнюю правительственную коалицию, Сильвио Берлускони считает, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и взамен будут предлагать только помощь в восстановлении.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica, такое Берлускони сказал в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи.

"(Переговоры между Украиной и РФ) возможны, только если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если взамен Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных войной городов. В таком случае Зеленский, возможно, согласится сесть за стол переговоров", - заявил политик.

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На возражения Веспи, что перед переговорами Россия должна вывести войска с территории Украины, Берлускони заявил, что вопрос вхождения Крыма в состав РФ обсуждаться не должен, но на Донбассе должен состояться новый референдум под контролем Запада.

Кроме того, лидер "Вперед, Италия!" выразил убеждение, что Путин - "человек мира". В то же время он признается, что дважды безуспешно пытался дозвониться до него в начале войны и после этого больше таких попыток не делал.

На заявления экс-премьера Италии уже отреагировал лидер одной из центристских оппозиционных партий "Действие!" Карло Календа, заявив, что "Берлускони продолжает вести пропаганду в пользу Путина, несмотря на последствия".

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Это не первое скандальное заявление лидера "Вперед, Италия!", посвященное вторжению России в Украину.

Выступая в эфире телеканала Rai накануне парламентских выборов, Берлускони, известный дружбой с президентом РФ, сказал, что к войне против Украины "Путина подтолкнул российский народ, партия, его министры", а целью вторжения было якобы создать в Киеве правительство "достойных людей".

Позже итальянские СМИ опубликовали аудиозапись встречи Берлускони с однопартийцами, где он прямо обвиняет Украину и ее президента Владимира Зеленского в войне.

В противовес лидеру "Вперед, Италия!", глава итальянского правительства Джорджия Мелони выступает в поддержку Украины и подтверждает приверженность членству в ЕС и НАТО.

Темы: БерлускониПутинЗеленскийпереговоры
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