ООН, Туреччина й Україна погодили рух 14 суден у рамках зернової угоди, Росію повідомили

ООН, Туреччина та Україна погодили на понеділок, 31 жовтня, план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах, в рамках зернової угоди.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву Спільного координаційного центру в Стамбулі, РИА Новости з посиланням на джерело

Деталі: У заяві йдеться про те, що три делегації також домовилися про проведення інспекцій у понеділок для 40 суден, що виходять із порту.

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У СКЦ зазначили, що російська делегація була проінформована про ці плани.

Водночас російське джерело пропагандистського агентства РИА Новости заявило, що ухвалені Києвом, Анкарою та ООН рішення про рух суден у рамках зернової угоди ні до чого не зобов'язують Москву.

"Ми призупинили участь і офіційно інформацію про це довели до СКЦ. Ухвалені без нас рішення (якщо вони ухвалені) нас ні до чого не зобов'язують", - сказав він.

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