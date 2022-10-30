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ООН, Туреччина й Україна погодили рух 14 суден у рамках зернової угоди, Росію повідомили

Катерина ТищенкоНеділя, 30 жовтня 2022, 22:36
ООН, Туреччина й Україна погодили рух 14 суден у рамках зернової угоди, Росію повідомили
судно з українським зерном, ілюстративне фото Мінінфраструктури

ООН, Туреччина та Україна погодили на понеділок, 31 жовтня, план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах, в рамках зернової угоди.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву Спільного координаційного центру в Стамбулі, РИА Новости з посиланням на джерело

Деталі: У заяві йдеться про те, що три делегації також домовилися про проведення інспекцій у понеділок для 40 суден, що виходять із порту.

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У СКЦ зазначили, що російська делегація була проінформована про ці плани.

Водночас російське джерело пропагандистського агентства РИА Новости заявило, що ухвалені Києвом, Анкарою та ООН рішення про рух суден у рамках зернової угоди ні до чого не зобов'язують Москву.

"Ми призупинили участь і офіційно інформацію про це довели до СКЦ. Ухвалені без нас рішення (якщо вони ухвалені) нас ні до чого не зобов'язують", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. 
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з "зернової угоди", оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим.
  • Турецька сторона раніше повідомляла, що судна з українським зерном, які вже прибули до Стамбула, проходять перевірку, але нові зерновози з України поки що не відправлятимуться.
  • Мінінфраструктури повідомило, що рух 218 суден, які транспортують збіжжя з України в межах "зернової угоди", виявився фактично заблокованим через призупинення Росією участі в ній.

Теми: кораблізерноООНРосія
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