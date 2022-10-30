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ООН, Турция и Украина согласовали передвижение 14 судов в рамках зернового соглашения, России сообщили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 23:36
судно с украинским зерном, иллюстративное фото Мининфраструктуры

ООН, Турция и Украина согласовали на понедельник, 31 октября, план передвижения для 14 судов, находящихся в турецких водах, в рамках зернового соглашения.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Совместного координационного центра в Стамбуле, РИА Новости со ссылкой на источник

Детали: В заявлении говорится, что три делегации также договорились о проведении инспекций в понедельник для 40 судов, выходящих из порта.

В СКЦ отметили, что российская делегация была проинформирована об этих планах.

В то же время, российский источник пропагандистского агентства РИА Новости заявил, что принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Москву.

"Мы приостановили участие и официально информацию об этом довели до СКЦ. Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают", - сказал он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.
  • Турецкая сторона ранее сообщала, что суда с украинским зерном, которые уже прибыли в Стамбул, проходят проверку, но новые зерновозы из Украины пока не будут отправляться.
  • Мининфраструктуры заявило, что движение 218 судов, транспортирующих зерно из Украины в рамках "зерновой сделки", оказалось фактически заблокированным из-за приостановления Россией участия в ней.

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Темы: кораблизерноООНРосcия
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