ООН, Турция и Украина согласовали передвижение 14 судов в рамках зернового соглашения, России сообщили

ООН, Турция и Украина согласовали на понедельник, 31 октября, план передвижения для 14 судов, находящихся в турецких водах, в рамках зернового соглашения.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Совместного координационного центра в Стамбуле, РИА Новости со ссылкой на источник

Детали: В заявлении говорится, что три делегации также договорились о проведении инспекций в понедельник для 40 судов, выходящих из порта.

В СКЦ отметили, что российская делегация была проинформирована об этих планах.

В то же время, российский источник пропагандистского агентства РИА Новости заявил, что принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Москву.

"Мы приостановили участие и официально информацию об этом довели до СКЦ. Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают", - сказал он.

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