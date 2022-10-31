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Байден сподівається на співробітництво з новим президентом Бразилії

Ольга Глущенко Понеділок, 31 жовтня 2022, 03:52
Байден сподівається на співробітництво з новим президентом Бразилії
Байден фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав новообраного президента Бразилії та висловив сподівання на співробітництво між країнами.

Джерело: Байден у Twitter

Пряма мова: "Вітаю Луїса Інасіу Лулу да Сілву з обранням наступним Президентом Бразилії за результатами вільних, чесних та авторитетних виборів.

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Я з нетерпінням очікую на спільну роботу з метою продовження співробітництва між нашими двома країнами у наступні місяці та роки".

Що передувало: Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.

Теми: БайденСШАБразилія
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