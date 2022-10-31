Байден сподівається на співробітництво з новим президентом Бразилії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав новообраного президента Бразилії та висловив сподівання на співробітництво між країнами.

Джерело: Байден у Twitter

Пряма мова: "Вітаю Луїса Інасіу Лулу да Сілву з обранням наступним Президентом Бразилії за результатами вільних, чесних та авторитетних виборів.

Я з нетерпінням очікую на спільну роботу з метою продовження співробітництва між нашими двома країнами у наступні місяці та роки".

Що передувало: Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.