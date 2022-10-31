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Байден надеется на сотрудничество с новым президентом Бразилии

Ольга ГлущенкоПонедельник, 31 октября 2022, 04:52
Байден фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил новоизбранного президента Бразилии и выразил надежду на сотрудничество между странами.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Поздравляю Луиса Инасиу Лулу да Силву с избранием следующим Президентом Бразилии по результатам свободных, честных и авторитетных выборов.

Я с нетерпением ожидаю совместной работы с целью продолжения сотрудничества между нашими двумя странами в последующие месяцы и годы".

Что предшествовало: Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.

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Темы: БайденСШАБразилия
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