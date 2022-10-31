Після виходу Росії із зернової угоди у світі різко подорожчала пшениця – ЗМІ

Світові ф'ючерси на пшеницю зросли після того, як Росія вийшла з угоди про дозвіл експорту зерна з України через Чорне море.

Джерело: Вloomberg

Деталі: Росія призупинила угоду після ударів безпілотників по її військово-морському флоту в суботу, вигадавши, що один із безпілотників міг бути з зернового судна, яке є частиною Чорноморської ініціативи.

Пшениця в Чикаго підскочила на 7,7% до 8,9325 доларів США за бушель на початку торгів у понеділок, перш ніж скоротити зростання до 5,9% до 10:06 ранку в Сінгапурі.

Кукурудза подорожчала на 2,8%, а соєва олія – на 3%. Останній спад пропозиції може посилити глобальну інфляцію продовольчої продукції та загострити голод, якщо зростання цін продовжиться.

"Світ покладається на Чорноморський регіон для експорту понад чверті пшениці та ячменю, приблизно п’ятої частини вантажів кукурудзи та основної частини поставок соняшникової олії. Дострокове розірвання зернової угоди також може поставити під загрозу основний експортний маршрут добрив, на який покладаються фермери для вирощування достатнього врожаю", – пише Вloomberg.

Нагадаємо: ООН, Туреччина та Україна погодили на понеділок, 31 жовтня, план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах, в рамках зернової угоди.