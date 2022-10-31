Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После выхода России из зерновой сделки в мире резко подорожала пшеница – СМИ

Понедельник, 31 октября 2022, 04:55
После выхода России из зерновой сделки в мире резко подорожала пшеница – СМИ
фото pixabay.com

Мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как Россия вышла из соглашения о разрешении экспорта зерна из Украины через Черное море.

Источник: Вloomberg

Детали: Россия приостановила соглашение после ударов беспилотников по военно-морскому флоту в субботу, придумав, что один из беспилотников мог быть с зернового судна, которое является частью Черноморской инициативы.

Реклама:

Пшеница в Чикаго подскочила на 7,7% до 8,9325 долларов США за бушель в начале торгов в понедельник, прежде чем сократить рост до 5,9% к 10:06 утра в Сингапуре.

Кукуруза подорожала на 2,8%, а соевое масло – на 3%. Последний спад предложения может усилить глобальную инфляцию продовольственной продукции и обострить голод, если рост цен продолжится.

"Мир полагается на Черноморский регион для экспорта более четверти пшеницы и ячменя, примерно пятой части грузов кукурузы и основной части поставок подсолнечного масла. Досрочное расторжение зернового соглашения также может поставить под угрозу основной экспортный маршрут удобрений, на который возлагаются фермеры ", – пишет Вloomberg.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: ООН, Турция и Украина согласовали на понедельник, 31 октября, план передвижения для 14 судов, находящихся в турецких водах, в рамках зернового соглашения.

Темы: зерноРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
зерно
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"
Последние новости
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
Все новости...
Реклама: