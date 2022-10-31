После выхода России из зерновой сделки в мире резко подорожала пшеница – СМИ

Мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как Россия вышла из соглашения о разрешении экспорта зерна из Украины через Черное море.

Источник: Вloomberg

Детали: Россия приостановила соглашение после ударов беспилотников по военно-морскому флоту в субботу, придумав, что один из беспилотников мог быть с зернового судна, которое является частью Черноморской инициативы.

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Пшеница в Чикаго подскочила на 7,7% до 8,9325 долларов США за бушель в начале торгов в понедельник, прежде чем сократить рост до 5,9% к 10:06 утра в Сингапуре.

Кукуруза подорожала на 2,8%, а соевое масло – на 3%. Последний спад предложения может усилить глобальную инфляцию продовольственной продукции и обострить голод, если рост цен продолжится.

"Мир полагается на Черноморский регион для экспорта более четверти пшеницы и ячменя, примерно пятой части грузов кукурузы и основной части поставок подсолнечного масла. Досрочное расторжение зернового соглашения также может поставить под угрозу основной экспортный маршрут удобрений, на который возлагаются фермеры ", – пишет Вloomberg.

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Напомним: ООН, Турция и Украина согласовали на понедельник, 31 октября, план передвижения для 14 судов, находящихся в турецких водах, в рамках зернового соглашения.