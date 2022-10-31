На Київщині, Вінниччині та Полтавщині спрацювала ППО
Понеділок, 31 жовтня 2022, 07:05
Зранку 31 жовтня протиповітряна оборона спрацювала на Київщині, Полтавщині та Вінниччині – по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулаба, голова Вінницької ОВА Сергій Боров в Telegram, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram
Деталі: Жителі Києва та області повідомили про звуки вибухів. На Київщині спрацювала ППО. Також роботу ППО підтвердили на Вінниччині та Полтавщині.
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По всій Україні триває повітряна тривога.