На Київщині, Вінниччині та Полтавщині спрацювала ППО

Зранку 31 жовтня протиповітряна оборона спрацювала на Київщині, Полтавщині та Вінниччині – по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулаба, голова Вінницької ОВА Сергій Боров в Telegram, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Деталі: Жителі Києва та області повідомили про звуки вибухів. На Київщині спрацювала ППО. Також роботу ППО підтвердили на Вінниччині та Полтавщині.

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По всій Україні триває повітряна тривога.