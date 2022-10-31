Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині, Вінниччині та Полтавщині спрацювала ППО

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 07:05

Зранку 31 жовтня протиповітряна оборона спрацювала на Київщині, Полтавщині та Вінниччині – по всій Україні оголошено повітряну тривогу. 

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулаба, голова Вінницької ОВА Сергій Боров в Telegram, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Деталі: Жителі Києва та області повідомили про звуки вибухів. На Київщині спрацювала ППО. Також роботу ППО підтвердили на Вінниччині та Полтавщині.

Реклама:

По всій Україні триває повітряна тривога.

Теми: Київська областьВінницька областьПолтавська областьППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Київська область
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
Останні новини
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
Усі новини...
Реклама: