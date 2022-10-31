В Киевской, Полтавской и Винницкой областях сработала ПВО

Утром 31 октября противовоздушная оборона сработала в Киевской, Полтавской и Винницкой областях - по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Источник: председатель Киевской ОВА Алексей Кулаба в Telegram, председатель Винницкой ОВА Сергей Боров в Telegram, председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Детали: Жители Киева и области сообщили о звуках взрывов. На Киевщине сработала ПВО. Также работу ПВО подтвердили в Винницкой и Полтавской областях.

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По всей Украине продолжается воздушная тревога.