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В Киевской, Полтавской и Винницкой областях сработала ПВО

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 октября 2022, 08:05

Утром 31 октября противовоздушная оборона сработала в Киевской, Полтавской и Винницкой областях - по всей Украине объявлена воздушная тревога. 

Источник: председатель Киевской ОВА Алексей Кулаба в Telegram, председатель Винницкой ОВА Сергей Боров в Telegram, председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Детали: Жители Киева и области сообщили о звуках взрывов. На Киевщине сработала ПВО. Также работу ПВО подтвердили в Винницкой и Полтавской областях.

По всей Украине продолжается воздушная тревога.

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Темы: Киевская областьВинницкая областьПолтавская областьПВО
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