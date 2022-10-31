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Дніпропетровщина: росіяни випустили з "Градів" 40 снарядів, загинула жінка

Ольга Глущенко Понеділок, 31 жовтня 2022, 08:21
наслідки обстрілів, фото: тг Резніченка

Росіяни атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, прилетіли 40 снарядів з російських "Градів", загинула жінка, ще одна – поранена.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Росіяни атакували РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе.

На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських "Градів".

Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка – поранена. Вона у лікарні".

Деталі: Резніченко додав, що у місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач.

У Кам’янському районі ворог ударив дронами-камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури, який зазнав серйозних руйнувань.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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