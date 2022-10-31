Дніпропетровщина: росіяни випустили з "Градів" 40 снарядів, загинула жінка
Росіяни атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, прилетіли 40 снарядів з російських "Градів", загинула жінка, ще одна – поранена.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "Росіяни атакували РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе.
На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських "Градів".
Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка – поранена. Вона у лікарні".
Деталі: Резніченко додав, що у місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач.
У Кам’янському районі ворог ударив дронами-камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури, який зазнав серйозних руйнувань.