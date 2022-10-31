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Днепропетровщина: россияне выпустили из "Градов" 40 снарядов, погибла женщина

Ольга ГлущенкоПонедельник, 31 октября 2022, 08:21
последствия обстрелов, фото: тг Резниченко

Россияне атаковали Марганецкую общину на Днепропетровщине, прилетели 40 снарядов из российских "Градов", погибла женщина, еще одна - ранена.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Россияне атаковали РСЗО, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

На Никопольщине под огонь попала Марганецкая община. Больше всего пострадал сам Марганец. Туда прилетели 40 снарядов из российских "Градов".

Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина - ранена. Она в больнице".

Детали: Резниченко добавил, что в городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов. Изуродованы местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.

В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры, который подвергся серьезным разрушениям.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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