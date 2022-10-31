Дніпропетровщина: ракети РФ влучили по енергооб'єктах, є серйозні руйнування - ОВА
Понеділок, 31 жовтня 2022, 10:53
Внаслідок ранкових ракетних атак РФ на Дніпропетровщині є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури та серйозні руйнування.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram
Пряма мова: "Маємо прильоти під час ранкової атаки на область.
Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби".
Нагадаємо: Починаючи з 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні російських ракет, запущених Росією.
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