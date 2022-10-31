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Днепропетровщина: ракеты РФ попали по энергообъектам, есть серьезные разрушения - ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 октября 2022, 10:53

В результате утренних ракетных атак РФ на Днепропетровщине есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и серьезные разрушения.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Есть прилеты во время утренней атаки на область.

Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы".

Напомним: Начиная с 07.00 31 октября российские оккупанты произвели несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона Украины сбила 44 из более полусотни российских ракет, запущенных Россией.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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