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Повітряні сили: Крім крилатих ракет ворог б'є з С-300 та артилерії

Валентина РоманенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 13:30
Юрій Ігнат

У Повітряних силах пояснюють, що при ранковому ударі в понеділок російські війська використовували не лише крилаті ракети, а й зенітно-ракетні комплекси та реактивну артилерію.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Інформація дуже різниться. Крім крилатих ракет ворог запускає також ракети С-300 та реактивну артилерію. Потрібно робити і на це поправку.

(Повітряні сили) давали повідомлення, що понад 50 ракет було випущено, летять вони в одній точці, на радарі кілька ракет може бути видно як одну. Дали кількість збитих – 44. Плюс треба враховувати, що по прифронтових містах противник б’є і з інших засобів".

Деталі: У понеділок 31 жовтня агресор завдав масованого ракетного удару по Україні. Повітряні сили відзвітували про 44 збиті крилаті ракети з понад пів сотні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ракети та дрони, випущені росіянами у понеділок по території України, атакували 10 регіонів та пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких – енергетичні.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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