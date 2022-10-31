Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили: Крім крилатих ракет ворог б'є з С-300 та артилерії

Валентина РоманенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 12:30
Повітряні сили: Крім крилатих ракет ворог б'є з С-300 та артилерії
Юрій Ігнат

У Повітряних силах пояснюють, що при ранковому ударі в понеділок російські війська використовували не лише крилаті ракети, а й зенітно-ракетні комплекси та реактивну артилерію.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Інформація дуже різниться. Крім крилатих ракет ворог запускає також ракети С-300 та реактивну артилерію. Потрібно робити і на це поправку.

Реклама:

(Повітряні сили) давали повідомлення, що понад 50 ракет було випущено, летять вони в одній точці, на радарі кілька ракет може бути видно як одну. Дали кількість збитих – 44. Плюс треба враховувати, що по прифронтових містах противник б’є і з інших засобів".

Деталі: У понеділок 31 жовтня агресор завдав масованого ракетного удару по Україні. Повітряні сили відзвітували про 44 збиті крилаті ракети з понад пів сотні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ракети та дрони, випущені росіянами у понеділок по території України, атакували 10 регіонів та пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких – енергетичні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання
У Києві попрощаються із загиблим легендарним пілотом "Джусом"
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: