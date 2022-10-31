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Воздушные силы: Кроме крылатых ракет враг бьет из С-300 и артиллерии

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 октября 2022, 13:30
Юрий Игнат

В Воздушных силах объясняют, что при утреннем ударе в понедельник российские войска использовали не только крылатые ракеты, но и зенитно-ракетные комплексы и реактивную артиллерию.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев"

Прямая речь: "Информация очень разнится. Кроме крылатых ракет враг запускает также ракеты С-300 и реактивную артиллерию. Нужно делать и на это поправку.

(Воздушные силы) давали сообщение, что более 50 ракет было выпущено, летят они в одной точке, на радаре несколько ракет может быть видно как одну. Дали количество сбитых - 44. Плюс надо учитывать, что по прифронтовым городам противник бьет и из других средств".

Детали: В понедельник 31 октября агрессор нанес массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы отчитались о 44 сбитых крылатых ракетах из более полусотни.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ракеты и дроны, выпущенные россиянами в понедельник по территории Украины, атаковали 10 регионов и повредили 18 объектов, большинство из которых - энергетические.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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