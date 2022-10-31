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Попри "завершення мобілізації" Кремль уникає відповіді, коли з’явиться указ

Роман ПетренкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 12:36
Попри завершення мобілізації Кремль уникає відповіді, коли з’явиться указ
путін, фото тасс

Кремль через кілька днів після "завершення мобілізації" уникає відповіді про наявність цього указу від президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Пєсков, на запитання, чи буде указ про завершення часткової мобілізації, уникнув прямої відповіді.

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Досі невідомо, чи існує такий указ, і коли він буде підписаний.

Пряма мова Пєскова: "Ми проінформуємо вас додатково".

Довідка: У Росії вже повідомили нібито про завершення мобілізації. Хоча офіційно вона припиниться лише після підпису Путіна під відповідним указом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

Теми: ПутінРосіямобілізаціяпропаганда
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