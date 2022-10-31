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Попри "завершення мобілізації" Кремль уникає відповіді, коли з’явиться указ

Роман ПетренкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 13:36
путін, фото тасс

Кремль через кілька днів після "завершення мобілізації" уникає відповіді про наявність цього указу від президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Пєсков, на запитання, чи буде указ про завершення часткової мобілізації, уникнув прямої відповіді.

Досі невідомо, чи існує такий указ, і коли він буде підписаний.

Пряма мова Пєскова: "Ми проінформуємо вас додатково".

Довідка: У Росії вже повідомили нібито про завершення мобілізації. Хоча офіційно вона припиниться лише після підпису Путіна під відповідним указом.

Нагадаємо: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

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Теми: ПутінРосіямобілізаціяпропаганда
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