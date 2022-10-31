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Вопреки "завершению мобилизации" Кремль избегает ответа, когда появится указ

Роман ПетренкоПонедельник, 31 октября 2022, 13:36
путин, фото тасс

Кремль спустя несколько дней после "завершения мобилизации" избегает ответа о наличии этого указа от президента РФ Владимира Путина.

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Песков, на вопрос, будет ли указ о завершении частичной мобилизации, избежал прямого ответа.

До сих пор неизвестно, существует ли такой указ, и когда он будет подписан.

Прямая речь Пескова: "Мы проинформируем вас дополнительно".

Справка: В России уже сообщили якобы о завершении мобилизации. Хотя официально она прекратится только после подписи Путина под соответствующим указом.

Напомним: 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.

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Темы: ПутинРосcиямобилизацияпропаганда
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